Бывший капитан подводной лодки королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси предположил, по каким причинам в водах Атлантики мог взорваться батискаф "Титан".
Британский военный предложил две гипотезы произошедшего.
"Есть две версии. Первая: люк с болтами, использовавшийся для герметизации судна, сломался, что привело к разрушению корпуса судна. Вторая: сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками, и в результате не выдержал водяного давления", — сказал Рэмси в эфире Sky News.
По мнению бывшего капитана подлодки, "Титан" создавался без учёта общепринятых норм конструирования глубоководных аппаратов, и это способствовало разрушению корпуса батискафа. А на такие риски идти недопустимо, ведь речь идёт о жизни людей, добавил Рэмси.
В случае с "Титаном" конструкторские недоработки привели к гибели пяти человек, которые направлялись для осмотра места крушения "Титаника".
Днём ранее береговая охрана США сообщила об обнаружении обломков исчезнувшего "Титана" неподалёку от "Титаника". Эксперты объяснили, что характер обломков говорит о "взрыве катастрофической силы, направленном внутрь".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица после отъезда за границу не перестаёт экспериментировать со внешностью. Примадонна продемонстрировала увеличенные губы.