Экс-капитан Королевского флота Рэмси объяснил, из-за чего мог взорваться батискаф "Титан"

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший капитан подводной лодки королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси предположил, по каким причинам в водах Атлантики мог взорваться батискаф "Титан".

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Британский военный предложил две гипотезы произошедшего.

"Есть две версии. Первая: люк с болтами, использовавшийся для герметизации судна, сломался, что привело к разрушению корпуса судна. Вторая: сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками, и в результате не выдержал водяного давления", — сказал Рэмси в эфире Sky News.

По мнению бывшего капитана подлодки, "Титан" создавался без учёта общепринятых норм конструирования глубоководных аппаратов, и это способствовало разрушению корпуса батискафа. А на такие риски идти недопустимо, ведь речь идёт о жизни людей, добавил Рэмси.

В случае с "Титаном" конструкторские недоработки привели к гибели пяти человек, которые направлялись для осмотра места крушения "Титаника".

Днём ранее береговая охрана США сообщила об обнаружении обломков исчезнувшего "Титана" неподалёку от "Титаника". Эксперты объяснили, что характер обломков говорит о "взрыве катастрофической силы, направленном внутрь".