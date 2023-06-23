Авария на батискафе "Титан" в Атлантическом океане практически мгновенно разрушила подводный аппарат, следовательно, его пассажиры погибли безболезненно, сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.
Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти заявила в интервью телеканалу, что батискаф вышел из строя "невероятно быстро". Как пояснила специалист, корпус аппарата был разрушен в течение миллисекунды. Она убеждена: участники экспедиции, которые хотели посмотреть на обломки корабля "Титаник", даже не успели осознать проблему.
"В конечном счёте это было безболезненно", — подчеркнула эксперт.
Специалисты, занимающиеся изучением трагедии с батискафом, полагают, что спасателям уже не удастся найти тела туристов.
Ранее в Атлантике обнаружили несколько обломков "Титана", которые указывают на произошедший внутри подводного аппарата взрыв. Эту информацию подтвердили в Береговой охране США.
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