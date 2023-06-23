Business Insider: российские Ка-52 заставили Зеленского сделать неожиданное признание относительно контрнаступления

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Издание Business Insider сообщает, что новая воздушная тактика Воздушно-космических сил (ВКС) России вызывает тревогу в Киеве. Даже президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное признание относительно контрнаступления.

По мнению авторов статьи, украинское контрнаступление, начавшееся в начале июня, сталкивается с ожесточённым сопротивлением и большими потерями. Одним из новых элементов в боевых действиях является воздушная тактика России. Особенно эффективными оказались российские ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор". Они свободно наносят удары по бронетехнике противника, используя 30-мм пушки или противотанковые ракеты.

В статье упоминается, что высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность "превосходством России в авиации и артиллерии". Президент Зеленский заявил в интервью BBC, что контрнаступление продвигается медленнее, чем хотелось бы. Это свидетельствует о растущей тревоге в Киеве по поводу действий ВКС РФ.

Однако не только вертолёты Ка-52 вызывают беспокойство у украинских военачальников. Согласно эксперту Райли Бейли из Института изучения войны, Россия применяет новую тактику, одновременно нанося ракетные удары по военным объектам в городах Украины и атакуя войска на передовой линии с воздуха. Это заставляет Киев стягивать большую часть систем ПВО в города, лишая свою армию защиты. Кроме того, Россия размещает свои самолёты и вертолёты очень близко к линии фронта, чего ранее не делала.

Эксперт отмечает, что украинским войскам необходимо адаптироваться к новым реалиям,. Он также указывает, что Вооружённые силы Украины планируют нанести свой "главный удар" и в настоящее время готовят почву для этого.