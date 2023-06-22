19FortyFive: шансы Украины на победу катастрофически малы, потому что Россия обладает важными преимуществами

Обозреватель издания 19FortyFive Дэниэл Л. Дэвис оценил ситуацию на Украине. Он призывает Киев обдумать возможность начать переговоры с Россией. По его мнению, шансы Украины на победу катастрофически малы, потому что Россия обладает важными преимуществами.

Дэвис утверждает, что, несмотря на оптимистические заявления некоторых западных спикеров и заголовки в СМИ, украинским войскам не удастся вытеснить российские войска. Поэтому Украине следует обратиться к дипломатическому курсу урегулирования конфликта.

Автор указывает на несколько преимуществ, которыми обладает Россия, такие как превосходство в воздухе, системы противовоздушной обороны, артиллерийские залпы, средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые мины, количественное преимущество в бронетранспортерах и танках, а также способность наносить ракетные удары. Дэвис отмечает, что эти преимущества являются фундаментальными и влияют на исход конфликта.

Дэвис призывает Украину остановить наступление и сконцентрироваться на укреплении обороны. Он предупреждает, что отказ от переговоров может привести к большим потерям территории для Украины.