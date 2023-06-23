Национальная хоккейная лига отказалась от обязательного использования свитеров в поддержку ЛГБТ во время разминок перед матчем. Об этом сообщает портал sportsnet. ca со ссылкой на комиссара НХЛ Гэри Беттмэна.
Беттмен заявил, что выступил с подобным предложением, чтобы не отвлекать внимание во время разминок.
Комиссар добавил, что подобная акция привела к тому, что внимание было отвлечено на то, какие команды и игроки решили не надевать майки. НХЛ будет сосредотачиваться на игре, а не на сомнительных акциях.
Напомним, российских хоккеист Иван Проворов, выступающий за "Филадельфию", первым отказался от поддержки ЛГБТ, его примеру последовал нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.