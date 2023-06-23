НХЛ отказалась от обязательного использования ЛГБТ-свитеров во время предматчевых разминок

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Национальная хоккейная лига отказалась от обязательного использования свитеров в поддержку ЛГБТ во время разминок перед матчем. Об этом сообщает портал sportsnet. ca со ссылкой на комиссара НХЛ Гэри Беттмэна.

Беттмен заявил, что выступил с подобным предложением, чтобы не отвлекать внимание во время разминок.

Комиссар добавил, что подобная акция привела к тому, что внимание было отвлечено на то, какие команды и игроки решили не надевать майки. НХЛ будет сосредотачиваться на игре, а не на сомнительных акциях.

Напомним, российских хоккеист Иван Проворов, выступающий за "Филадельфию", первым отказался от поддержки ЛГБТ, его примеру последовал нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко.