В Белоруссии утвердили систему лечения педофилов с применением химической кастрации

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В Белоруссии планируют принудительно лечить педофилов. Также в Генпрокуратуре республики выступили за химическую кастрацию подобных людей.

Фото: ya.ru

Правоохранители сформулировали изменения в Уголовный кодекс Белоруссии. В ведомстве утвердили клинический протокол, согласно которому в лечение входит использование химической кастрации. Об этом написали в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.

Вместе с этим белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил предложения ведомства, подразумевающие административное наказание за пропаганду ЛГБТ-отношений, смены пола, чайлдфри и педофилии.