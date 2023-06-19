В Белоруссии планируют принудительно лечить педофилов. Также в Генпрокуратуре республики выступили за химическую кастрацию подобных людей.
Правоохранители сформулировали изменения в Уголовный кодекс Белоруссии. В ведомстве утвердили клинический протокол, согласно которому в лечение входит использование химической кастрации. Об этом написали в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.
Вместе с этим белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил предложения ведомства, подразумевающие административное наказание за пропаганду ЛГБТ-отношений, смены пола, чайлдфри и педофилии.
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