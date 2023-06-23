Режиссёр Кэмерон заявил, что поражён сходством крушения "Титаника" и батискафа в Атлантике

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Американского режиссёра Джеймса Кэмерона, снявшего фильм "Титаник", поразило сходство обстоятельств крушения лайнера и батискафа в Атлантическом океане.

По его словам, капитана "Титаника" заранее предупредили об айсберге, который находится совсем рядом, однако он не приказал снизить скорость. Кинорежиссёр добавил, что катастрофа с батискафом очень напоминает ему ситуацию с лайнером.

"Предупреждения не были учтены в точно таком же месте", — приводит комментарий Кэмерона ABC News.

Компания OceanGate подтвердила информацию о пропаже туристического батискафа в понедельник, 19 июня.

В четверг, 22 июня, в Атлантике нашли несколько обломков подводного аппарата, которые указывают на произошедший внутри него взрыв. Представители Береговой охраны США сообщили, что хвостовая часть батискафа была найдена в 500 метрах от "Титаника".