Пять деталей раздавленного водой батискафа "Титан" нашли на дне около "Титаника"

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Найденные в Атлантике обломки глубоководного аппарата "Титан", который погружался к затонувшему "Титанику", показывают на произошедший внутри взрыв.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Об этом сообщили в Береговой охране США.

Эксперты, которые осмотрели обломки батискафа, пришли к выводу, что взрыв был направлен внутрь.

Позже представитель Береговой охраны контр-адмирал Джон Маугер сказал, что беспилотный подводный аппарат "обнаружил хвостовую часть "Титана" примерно в 500 метрах от носа "Титаника" на морском дне". Чуть позже были найдены ещё несколько обломков — на данный момент пять штук — свидетельствующие о "катастрофической потере давления в капсуле" аппарата.

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов ранее сообщал, что "если части нашли, значит он схлопнулся", а находившиеся в батискафе члены экспедиции "погибли мгновенно". Он убеждён, что спасти в "Титане" было никого нельзя, потому что погибли пассажиры в день погружения.

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