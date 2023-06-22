Найденные в Атлантике обломки глубоководного аппарата "Титан", который погружался к затонувшему "Титанику", показывают на произошедший внутри взрыв.
Об этом сообщили в Береговой охране США.
Эксперты, которые осмотрели обломки батискафа, пришли к выводу, что взрыв был направлен внутрь.
Позже представитель Береговой охраны контр-адмирал Джон Маугер сказал, что беспилотный подводный аппарат "обнаружил хвостовую часть "Титана" примерно в 500 метрах от носа "Титаника" на морском дне". Чуть позже были найдены ещё несколько обломков — на данный момент пять штук — свидетельствующие о "катастрофической потере давления в капсуле" аппарата.
Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов ранее сообщал, что "если части нашли, значит он схлопнулся", а находившиеся в батискафе члены экспедиции "погибли мгновенно". Он убеждён, что спасти в "Титане" было никого нельзя, потому что погибли пассажиры в день погружения.
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