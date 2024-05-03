Учёные раскрыли секрет долголетия: новое исследование показывает, что сила мышц защищает от болезней

JGSA: долгожительство связано с генетической предрасположенностью к силе мышц

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из University of Jyväskylä и University of Helsinki опубликовали исследование, демонстрирующее связь между генетически обусловленной высокой мышечной силой и уменьшенным риском развития заболеваний и продлением жизни.

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В ходе исследование были использованы данные Финского биобанка и полигенный показатель силы хвата рук (PGS HGS) для анализа связи генетики с здоровьем у 342 443 участников. Высокие значения PGS HGS коррелировали со снижением риска неинфекционных заболеваний и смертности на 2-10%. Отсутствие связи между PGS HGS и выживаемостью после острых неблагоприятных событий также было отмечено, сообщает Journals of Gerontology Series A (JGSA).

Ученые подчеркивают необходимость дополнительных исследований для изучения влияния образа жизни на эту генетическую предрасположенность.