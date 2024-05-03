Какие продукты снижают холестерин: вот что нужно есть для здоровья сердца и сосудов

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Для снижения холестерина нужно скорректировать питание

1:25
Здоровье

Некоторые продукты могут помочь снизить уровень холестерина в крови. В этой статье мы расскажем, какие продукты стоит добавить в свой рацион.

Какие продукты снижают уровень холестерина в крови

Чтобы снизить уровень холестерина в крови, добавьте в свой рацион жирную рыбу и орехи. Например, подойдет лосось, скумбрия, тунец, миндаль, фундук, кешью, тыквенные семечки, семена льна. Также полезно добавлять в свой рацион небольшое количество авокадо и оливкового масла — 1-2 раза в неделю. Эти продукты содержат полезные жиры, которые снижают уровень холестерина в крови.

Кроме того, свежие овощи и фрукты способны контролировать уровень холестерина в крови. Дело в том, что они богаты пищевыми волокнами, которые способствуют снижению уровня холестерина. Особенно полезны цитрусовые, ягоды, яблоки, груши.

Овощи, такие как брокколи, шпинат, морковь и цветная капуста, также нужны. Кроме того, можно добавить в свой рацион зерновые и бобовые. Например, подойдет нут, фасоль, горох, чечевица, соя, хрустящие хлебцы и зерновой хлеб.

Помимо употребления здоровой пищи, вы также должны свести к минимуму потребление соли.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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