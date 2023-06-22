Sky News: над "Титаником" опознали два элемента батискафа с туристами

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Получена более детальная информация об обломках, которые нашли в районе поиска батискафа "Титан".

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Об этом сообщает телеканала Sky News.

Напомним, он направлялся к затонувшему "Титанику". По сообщению, в Атлантике найдены два элемента, предположительно батискафа, в котором находился экипаж из пяти человек.

Уже поступила информация, что это "посадочная рама" и "задняя крышка" глубоководного аппарата.

По словам эксперта Дэвида Мирнса, элемент задней части батискафа — это вытянутый по форме обтекатель. А посадочная рама — платформа, на которой "сидит" аппарат.

"Если обшивка оторвалась и рама оторвалась, значит, со всей конструкцией произошло что-то очень плохое", — подытожил специалист.

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