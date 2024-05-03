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Вот основные причины почему не цветёт гортензия

Гортензия не всегда цветёт так, как хотелось

1:55
Садоводство » Цветы

Гортензия — это красивое и популярное растение, которое часто выращивается как декоративное украшение сада или дома. Однако не всегда она цветёт так, как хотелось бы её владельцу. Существуют несколько основных причин, по которым гортензия может не цвести.

Гортензия не всегда цветёт так, как хотелось
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первой причиной может быть неправильный уход за растением. Гортензия предпочитает тень или полутень, поэтому если она находится на солнце, это может препятствовать ее цветению. Также важно обеспечить растению достаточное количество влаги и удобрений, иначе оно не сможет правильно развиваться и формировать цветы.

Другой причиной может быть недостаток питательных веществ в почве. Гортензия любит кислую почву, поэтому если у вас в саду щелочная почва, то растение может не цвести. В этом случае необходимо подкислить почву с помощью специальных удобрений или добавить серу.

Также стоит обратить внимание на возможное заболевание растения. Если у гортензии появились пятна, гниль или другие признаки заболевания, это может помешать ей цвести. В таком случае необходимо обработать растение специальными препаратами от болезней и вредителей.

Еще одной причиной может быть неправильная обрезка. Гортензия цветет на прошлогодних побегах, поэтому если вы сильно обрезали растение осенью или весной, это может повлиять на его цветение. Важно следить за правильной обрезкой растения и не переборщить с этим процессом.

В целом, чтобы гортензия цвела красиво и обильно, необходимо правильно ухаживать за ней, обеспечивать ей необходимые условия и вовремя реагировать на возможные проблемы. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться красивыми цветами гортензии в вашем саду или доме.

Обзор гортензий, которые не зацвели или опаздывают с цветением
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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