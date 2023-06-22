LADBible: незрячего жителя Британии выгнали из спортзала, обвинив в приставаниях к женщине

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Незрячего британца выгнали из спортзала, обвинив в приставаниях к женщине.

Житель Англии Тоби Аддисон потерял 80% зрения ещё в 11 лет. В 21 год мужчина стал видеть только на четыре процента. Однако практически полная потеря зрения не мешает англичанину вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Как сообщает издание LADBible, однажды Аддисон попал в неприятную ситуацию. Его выгнали из спортзала из-за жалобы женщины, которая решила, что Тоби на неё "пялится".

Мужчина поспешил извиниться перед посетительницей спортзала. Он заявил, что является незрячим, и даже продемонстрировал ей специальную трость. Но женщина ему не поверила.