Муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк не получил роль в новом ледовом шоу Татьяны Навки.
На протяжении нескольких лет Навка постоянно приглашала Петра Чернышёва принять участие в своих проектах, так как после неутешительного диагноза жены фигурист стал единственным кормильцем семьи.
Однако в новое ледовое шоу олимпийской чемпионки "Спящая красавица" Чернышёв не попал. Поклонники убеждены, что Пётр сам отказался от предложения Навки, чтобы больше времени проводить с женой и дочерью.
Актриса Анастасия Заворотнюк уже более пяти лет борется с раком головного мозга. Артистка давно не появлялась на публике. Большую часть времени Анастасия проводит в своём загородном доме.
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