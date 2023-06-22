Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк не получил роль в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

На протяжении нескольких лет Навка постоянно приглашала Петра Чернышёва принять участие в своих проектах, так как после неутешительного диагноза жены фигурист стал единственным кормильцем семьи.

Однако в новое ледовое шоу олимпийской чемпионки "Спящая красавица" Чернышёв не попал. Поклонники убеждены, что Пётр сам отказался от предложения Навки, чтобы больше времени проводить с женой и дочерью.

Актриса Анастасия Заворотнюк уже более пяти лет борется с раком головного мозга. Артистка давно не появлялась на публике. Большую часть времени Анастасия проводит в своём загородном доме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.