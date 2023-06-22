Блогер Дмитрий Пучков призвал Ивана Урганта публично покаяться для возвращения на российское ТВ

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Дмитрий Пучков предположил, что поможет телеведущему Ивану Урганту вернуться в эфир.

Пучков убеждён, что Урганту нужно попросить прощения и помочь фронту. Тогда он сможет вернуться на федеральное телевидение, несмотря на критику СВО.

"Он перечеркнул все свои заслуги. Государству даже пальцем шевелить не пришлось, он всё сделал сам. Покается, простят, а потом посмотрят, как себя ведёт", — заявил блогер в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Программа телеведущего "Вечерний Ургант" наряду с другими развлекательными передачами перестала выходить на "Первом канале" сразу после начала СВО на Украине. В своих социальных сетях Иван сообщил, что уходит в отпуск, но намерен вернуться в эфир.

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