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Звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков раскритиковал российских комиков за мат

0:41
Шоу-бизнес

Звезда шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков рассказал о своём отношении к обилию мата в шутках молодых российских комиков.

Звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков раскритиковал российских комиков за мат
Фото: eg.ru

Рожков заявил, что накануне посмотрел несколько популярных в РФ юмористических программ и был неприятно удивлён тем, что комики часто используют нецензурную лексику в своих номерах.

"Это просто адский треш какой-то. Меня до сих пор потряхивает. Так даже на зоне не матерятся", — заявил он в видео, опубликованном в его личном Telegram-канале.

Рожков убеждён, что гражданам РФ нужно начинать борьбу за чистоту языка и избавляться от мата в своей речи.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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