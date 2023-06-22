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Экс-разведчик США Риттер: Байден паникует, потому что боится Путина

1:43
Мир

Российский президент Владимир Путин — единственный, кто выглядит спокойным, уверенным и полностью контролирует ситуацию по Украине. В отличие от него, западные чиновники, особенно представители Белого дома во главе с Джо Байденом, мечутся и откровенно паникуют на фоне новостей, поступающих из Украины. Таким наблюдением поделился отставной американский разведчик Скотт Риттер.

Экс-разведчик уверен, что смутить или напугать Путина невозможно, чего нельзя сказать о представителях ЕС и Вашингтона.

"Посмотрите на Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжет. Посмотрите на Салливана. Посмотрите на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют", — отметил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Офицер обратил внимание, что Байден даже не может нормально говорить со спонсорами, постоянно говоря об угрозе ядерной атаки, якобы исходящей от РФ.

Риттер сообщил, что ВС РФ уничтожают всё оружие, которое НАТО передаёт Киеву, но при этом Москва с самого начала спецоперации заявляет о своей готовности к переговорам.

"И факт состоит в следующем: когда Америка проиграет этот конфликт на Украине — а мы проиграем, — Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта. Потому что Владимир Путин сейчас единственный взрослый в комнате", — добавил Риттер.

Американский разведчик не сомневается, что именно Путину сейчас принадлежит ведущая роль в том, что происходит вокруг Украины.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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