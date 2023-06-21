Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Адвокат Захидов не исключил введения процедуры химической кастрации для педофилов в РФ
Врач Джус: анафилактический шок возможен при введении любого лекарства
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: всего одна фраза Трампа о России сделала его "предателем Америки"
В ГУР Минобороны Украины проинформировали об атаке на их штаб-квартиру в Киеве
Military Watch: Украина хочет задействовать против ВС РФ свой самый опасный танк
Бербок озвучила практически невыполнимое условие вступления Киева в Евросоюз
Нейросеть поможет учёным создать сверхбыстрый ядерный двигатель
Sky News: эксперт рассказал, какая печальная судьба могла постичь пропавший батискаф "Титан"
Инопланетяне могут привлечь наше внимание, используя соседнюю сверхновую

Простаков: Киеву не достанутся замороженные активы России — им уготована иная судьба

1:08
Мир

Политический аналитик Сергей Простаков заявил, что замороженные активы России не достанутся Киеву. Эксперт объяснил, куда же в итоге пойдут заблокированные средства РФ.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готовит "честный механизм", который позволит им присвоить себе российские средства. Однако аналитик полагает, что замороженным активам уготована иная судьба. По его мнению, заявление Шмыгаля направлено в первую очередь на украинскую аудиторию, которая недовольна текущей ситуацией.

Простаков в беседе с "ПолитРоссией" подчеркнул, что на самом деле замороженные активы России на Западе скорее всего останутся там или вернутся в распоряжение Москвы. Всё будет зависеть от исхода конфликта. Он также отметил, что киевские власти уже давно потеряли доверие Запада из-за масштабов коррупции и неспособности создать перспективы для инвестиций. Поэтому лидеры Запада не будут отдавать коррумпированным властям Украины контролируемые ими активы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Российские больницы и поликлиники начали отказывать гражданам в лечении по ОМС
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
У находящихся в батискафе "Титан" людей нет возможности перейти на другую субмарину
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
Последние материалы
Адвокат Захидов не исключил введения процедуры химической кастрации для педофилов в РФ
Простаков: Киеву не достанутся замороженные активы России — им уготована иная судьба
Врач Джус: анафилактический шок возможен при введении любого лекарства
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: всего одна фраза Трампа о России сделала его "предателем Америки"
В ГУР Минобороны Украины проинформировали об атаке на их штаб-квартиру в Киеве
Military Watch: Украина хочет задействовать против ВС РФ свой самый опасный танк
Бербок озвучила практически невыполнимое условие вступления Киева в Евросоюз
Нейросеть поможет учёным создать сверхбыстрый ядерный двигатель
Sky News: эксперт рассказал, какая печальная судьба могла постичь пропавший батискаф "Титан"
Инопланетяне могут привлечь наше внимание, используя соседнюю сверхновую
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников