Простаков: Киеву не достанутся замороженные активы России — им уготована иная судьба

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Политический аналитик Сергей Простаков заявил, что замороженные активы России не достанутся Киеву. Эксперт объяснил, куда же в итоге пойдут заблокированные средства РФ.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готовит "честный механизм", который позволит им присвоить себе российские средства. Однако аналитик полагает, что замороженным активам уготована иная судьба. По его мнению, заявление Шмыгаля направлено в первую очередь на украинскую аудиторию, которая недовольна текущей ситуацией.

Простаков в беседе с "ПолитРоссией" подчеркнул, что на самом деле замороженные активы России на Западе скорее всего останутся там или вернутся в распоряжение Москвы. Всё будет зависеть от исхода конфликта. Он также отметил, что киевские власти уже давно потеряли доверие Запада из-за масштабов коррупции и неспособности создать перспективы для инвестиций. Поэтому лидеры Запада не будут отдавать коррумпированным властям Украины контролируемые ими активы.