Sohu: Киевские власти заподозрили неладное насчёт аферы Запада с замороженными активами РФ

Запад хочет провернуть аферу с российскими замороженными активами, которые были заблокированы в результате финансовых санкций.

По мнению китайских экспертов Sohu, Запад планирует конфисковать эти средства и передать их Украине. Однако процесс конфискации затягивается. По мнению аналитиков, США и EC не желают делиться этими деньгами с Украиной.

Киевские власти уже заподозрили неладное насчёт аферы Запада с замороженными активами РФ. Китайские аналитики пришли к такому выводу из-за предложения Украины списать часть своего госдолга перед западными странами из конфискованных средств. Однако навряд ли США и EC пойдут на эти условия.

По мнению аналитиков, Запад склонен затягивать процесс конфискации замороженных российских активов, насколько это возможно. Авторы Sohu уверены, что ситуация будет аналогична истории, произошедшей с замороженными средствами Ливии. Конфискованные деньги Триполи попросту исчезли без объяснения их местонахождения.

Недавно советник украинского президента Олег Устенко заявил, что Киев надеется на возможность использования замороженных средств для погашения части государственного долга.