Экс-сотрудник Белого дома Робертс: всего одна фраза Трампа о России сделала его "предателем Америки"

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Экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что всего одна фраза Трампа о России сделала его "предателем Америки".

Во время своей инаугурационной речи в 2017 году Дональд Трамп высказал намерение нормализовать отношения с Россией. Это заявление вызвало негативную реакцию у американского истеблишмента, включая ЦРУ и службы безопасности. Они, по мнению Робертса, посчитали такой шаг угрозой своим интересам и бюджету.

Политический аналитик полагает, что именно это намерение Трампа стало основной причиной многолетних нападок на него со стороны элит. Робертс не отрицает и того, что американский истеблишмент будет мешать Трампу победить на будущих выборах в 2024 году. По мнению аналитика, демократы могут пойти на любые меры, включая физическое устранение Трампа или фальсификацию результатов выборов, чтобы не допустить его успеха.

Как и в случае с любым политическим лидером, точное отношение Дональда Трампа к России сложно охарактеризовать однозначно. В течение своего президентства с 2017 по 2021 год, Трамп выражал различные взгляды и принимал разнообразные меры в отношении России.

Некоторые политические аналитики и критики считают, что Трамп был слишком благосклонным к России и её лидеру Владимиру Путину, не высказывая достаточно критики в связи с действиями Москвы. Другие полагают, что Трамп предпринял достаточные шаги, чтобы сдерживать Россию и защитить интересы США.