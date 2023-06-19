Россия поддержала заявку Алжира на вступление в БРИКС

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Россия помогает Алжиру, стремящемуся в Брикс, занять более выгодное положение в системе международных отношений, сообщает EADaily.

Фото: PxHere

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о желании пополнить список стран БРИКС в 2023 году.

Россия поддержала заявку Алжира на вступление крупнейшего экспортёра нефти и газа в международное объединение. Об этом рассказывал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Специалист по странам Северной Африки Данила Крылов рассказал, что проведение СВО на Украине способствует переделу баланса сил в мире. Многие страны, включая Алжир, пытаются занять выгодную нишу, пока преобразование системы не завершилось.

Алжир, по словам эксперта, может укрепить потенциал БРИКС, так как обладает солидным потенциалом в деле экспорта энергетический ресурсов. В свою очередь Алжир рассчитывает на то, что БРИКС профинансирует алжирские проекты.

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