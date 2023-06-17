Президент Франции Эммануэль Макрон ждал своего алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна. Однако тот предпочёл отправиться на экономический форум в Санкт-Петербург, где провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материале, опубликованном в Le Figaro.
По мнению авторов материала, подобное решение стало неприятным сюрпризом для Макрона, который давно уже хотел встретиться с Теббуном, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").
Его авторы отмечают, что визит президента Алжира в Париж постоянно откладывается. И на этом фоне Абдельмаджид Теббун отправился в Россию, где подписал несколько соглашений о стратегическом партнёрстве.
Тем самым, он продемонстрировал, что отношения между Алжиром и Францией остаются весьма напряжёнными. Визит Теббуна во Францию планировался ещё 1 мая, но затем по просьбе алжирской стороны был перенесён на начало июня. Однако впоследствии власти Алжира так и не подтвердили готовность президента страны посетить Париж. Вместо этого Абдельмаджид Теббун отправился в Санкт-Петербург.
В Елисейском дворце сообщили, что стороны ведут переговоры, дабы согласовать подходящую дату визита. Тем самым подтвердив по сути, что визит президента Алжира вновь откладывается.
В материале высказывается предположение, почему Теббун игнорирует встречу Макроном. Дело в том, что Алжир претендует на вступление в БРИКС.
Напомним, ранее стало известно, что президент Франции попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на саммит БРИКС в августе. Чем очень удивил южноафриканского президента. Ответа в Париже пока не получили.
Стоит заметить, что Алжир является важным поставщиком энергоресурсов, прежде всего в страны Южной Европы. Понятно, что в Париже весьма заинтересованы в сотрудничестве с этой страной.
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