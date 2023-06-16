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Макрон рассказал о зависимости Франции от России

1:57
Экономика

Помимо ядерного топлива, Франция зависит от поставок из России ещё одного стратегически важного ресурса. Речь о титане, который широко используется в авиапромышленности.

Макрон рассказал о зависимости Франции от России
Фото: https://acarsaviation.com/slide/icp-2-2-2-3-2/

Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии открытия авиасалона Ле-Бурже посетил завод компании Safran Aircraft Engines, где представил план инвестиций в создание первого авиалайнера "с нулевыми выбросами" CO2, сообщает агентство "Прайм".

Речь, впрочем, шла не только о планах. Макрон рассказал сотрудникам завода, как планируется преодолевать зависимость от России в поставках титана.

"Пандемия коронавируса показала, что мы всё ещё зависимы. Мы ещё несколько месяцев будем зависимы от России в плане титана. Сейчас мы ведем борьбу за восстановление нашего суверенитета. Мы ищем пути альтернативного производства титана, а также диверсификации поставок", — сказал президент Франции.

Ранее до 30 процентов поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности обеспечивала российская корпорация "ВСМПО-Ависма".

В марте прошлого года о прекращении закупок титана в России объявила американская корпорация Boeing. В декабре в Airbus заявили о планах прекращениях закупок российского титана "в течение нескольких месяцев". Однако судя по заявлению Макрона, процесс затягивается.

Ранее министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что Париж не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана. Объяснила она это тем, что Франция не будет прислуживать России.

Министр заявила, что если контракт будет разорван, это принесёт России много выгоды по сравнению с тем, что предусмотрено условиями действующего договора.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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