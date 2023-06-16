Помимо ядерного топлива, Франция зависит от поставок из России ещё одного стратегически важного ресурса. Речь о титане, который широко используется в авиапромышленности.
Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии открытия авиасалона Ле-Бурже посетил завод компании Safran Aircraft Engines, где представил план инвестиций в создание первого авиалайнера "с нулевыми выбросами" CO2, сообщает агентство "Прайм".
Речь, впрочем, шла не только о планах. Макрон рассказал сотрудникам завода, как планируется преодолевать зависимость от России в поставках титана.
"Пандемия коронавируса показала, что мы всё ещё зависимы. Мы ещё несколько месяцев будем зависимы от России в плане титана. Сейчас мы ведем борьбу за восстановление нашего суверенитета. Мы ищем пути альтернативного производства титана, а также диверсификации поставок", — сказал президент Франции.
Ранее до 30 процентов поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности обеспечивала российская корпорация "ВСМПО-Ависма".
В марте прошлого года о прекращении закупок титана в России объявила американская корпорация Boeing. В декабре в Airbus заявили о планах прекращениях закупок российского титана "в течение нескольких месяцев". Однако судя по заявлению Макрона, процесс затягивается.
Ранее министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что Париж не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана. Объяснила она это тем, что Франция не будет прислуживать России.
Министр заявила, что если контракт будет разорван, это принесёт России много выгоды по сравнению с тем, что предусмотрено условиями действующего договора.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.