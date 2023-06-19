Лавров: Запад расшатывает стабильность России в преддверии президентских выборов

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Коллективный Запад в настоящее время активно стремится к расшатыванию внутриполитической стабильности в России в преддверии выборов президента, которые пройдут в 2024 году. Руководитель МИД РФ Сергей Лавров выступил с соответствующим заявлением в ходе заседания комиссии генсовета партии "Единая Россия".

Фото: Коммерсант.ру

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, западные страны вмешиваются во внутренние дела других государств, прибегая к шантажу, угрозам и "цветным революциям". Лавров привёл в пример "государственный переворот", произошедший в 2014 году на Украине, а также не увенчавшийся успехом "госпереворот в Белоруссии" в 2020-м.