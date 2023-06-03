Глава МИД Лавров: Запад переписывает историю с целью поссорить Россию с Белоруссией

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Коллективный Запад пытается переписывать историю с очевидной целью — поссорить братские народы Российской Федерации и Республики Белоруссия. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Фото: t.me/MID_Russia

Кроме того, Запад не желает, чтобы укреплялось Союзное государство, убеждён Лавров.

"Переписываются учебники, искажаются и передёргиваются факты, сносятся памятники, — констатировал руководитель внешнеполитического ведомства России. — Цель очевидна — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм".

Противостоять Западу можно только воссозданием объективной картины нашего прошлого, резюмировал Лавров.