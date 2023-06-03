Коллективный Запад пытается переписывать историю с очевидной целью — поссорить братские народы Российской Федерации и Республики Белоруссия. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Кроме того, Запад не желает, чтобы укреплялось Союзное государство, убеждён Лавров.
"Переписываются учебники, искажаются и передёргиваются факты, сносятся памятники, — констатировал руководитель внешнеполитического ведомства России. — Цель очевидна — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм".
Противостоять Западу можно только воссозданием объективной картины нашего прошлого, резюмировал Лавров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.