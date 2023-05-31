Российская Федерация не может терпеть на границах режим украинского лидера Владимира Зеленского, стремящегося к повторению пути нацистской ФРГ в отношении Москвы. Руководитель российского МИД Сергей Лавров выступил с таким заявлением в ходе пресс-конференции по результатам официального визита в Мозамбик. Таким образом, глава внешнеполитического ведомства РФ ответил на вопрос относительно перспектив завершения вооружённого украинского конфликта.
Лавров назвал Зеленского символом борьбы коллективного Запада с Россией. Министр напомнил о том, что в период Второй мировой Гитлер объединил под своими знамёнами почти все страны Европы. В текущей ситуации Вашингтон также объединил почти всю Европу, вынудив её тратиться на вооружение для воюющего с Россией Киева, резюмировал Лавров.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.