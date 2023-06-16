В основе отношений Европы и России должны лежать согласие и консенсус. Об этом напомнил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Политик считает, что это может стать возможным по окончании украинского конфликта.
"Я хотел бы, чтобы Россия признала, что ее отношения с Европой должны строиться на согласии и своего рода консенсусе, и я верю, что этот конфликт, если он закончится должным образом, может сделать эту цель достижимой", — сказал Киссинджер в интервью Bloomberg.
Вместе с тем Киссинджер предостерёг от намеренного провоцирования России и доведения её до крайности, потому что это только ухудшит и без того напряжённую обстановку в мире.
Бывший госсекретарь подчеркнул, что желание мировых держав решать существующие проблемы, в том числе и конфликт на Украине, военным путём может вылиться в глобальное противостояние с участием ещё большего количества стран, в частности, Китая.
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