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Киссинджер: стремление принять Украину в НАТО стало серьёзной ошибкой и привело к СВО

0:48
Мир

Североатлантический альянс спровоцировал Россию на начало спецоперации, когда предложил Киеву присоединиться к НАТО, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Киссинджер: стремление принять Украину в НАТО стало серьёзной ошибкой и привело к СВО
Фото: Flickr.com

Западу было прекрасно известно, что в Москве опасаются угрозы, исходящей от военного блока.

"Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьёзной ошибкой и привело к этой войне", — пояснил дипломат в интервью изданию Wall Street Journal.

Сейчас, добавил он, ситуация в корне изменилась, а потому Украина обязательно должна стать членом альянса после окончания конфликта.

Ранее подобный вывод озвучил американский экономист, который также поставил в вину Западу помощь русофобскому режиму захватить власть в Киеве.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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