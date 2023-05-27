Североатлантический альянс спровоцировал Россию на начало спецоперации, когда предложил Киеву присоединиться к НАТО, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Западу было прекрасно известно, что в Москве опасаются угрозы, исходящей от военного блока.
"Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьёзной ошибкой и привело к этой войне", — пояснил дипломат в интервью изданию Wall Street Journal.
Сейчас, добавил он, ситуация в корне изменилась, а потому Украина обязательно должна стать членом альянса после окончания конфликта.
Ранее подобный вывод озвучил американский экономист, который также поставил в вину Западу помощь русофобскому режиму захватить власть в Киеве.
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