Вина за развязывание военного конфликта на Украине полностью лежит на Вашингтоне, США дважды провоцировали Россию, рассказал американский экономист Джеффри Сакс.
В Белом доме прекрасно осознавали, уточнил эксперт, что расширение Североатлантического альянса за счет Украины и Грузии будет резко воспринято Москвой, так как в этом случае НАТО окружит Россию в Черноморском регионе.
Второй провокацией стал русофобский режим в Киеве, который к власти привели именно США.
"Признание того, что боевые действия были спровоцированы, помогает нам понять, как их остановить", — отметил Сакс в статье для издания Common Dreams.
Но Вашингтон, по словам аналитика, продолжает замалчивать собственную роль, стремясь продлить кризис для ослабления России.
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