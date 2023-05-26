Common Dreams: экономист Сакс рассказал, как США дважды провоцировали Россию начать СВО

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Вина за развязывание военного конфликта на Украине полностью лежит на Вашингтоне, США дважды провоцировали Россию, рассказал американский экономист Джеффри Сакс.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

В Белом доме прекрасно осознавали, уточнил эксперт, что расширение Североатлантического альянса за счет Украины и Грузии будет резко воспринято Москвой, так как в этом случае НАТО окружит Россию в Черноморском регионе.

Второй провокацией стал русофобский режим в Киеве, который к власти привели именно США.

"Признание того, что боевые действия были спровоцированы, помогает нам понять, как их остановить", — отметил Сакс в статье для издания Common Dreams.

Но Вашингтон, по словам аналитика, продолжает замалчивать собственную роль, стремясь продлить кризис для ослабления России.