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Президент Чехии призвал следить за русскими по всей Европе. И выставил себя невеждой

2:06
Мир

Президент Чехии Пётр Павел заявил, что спецслужбы должны "гораздо пристальнее, чем раньше" следить за всеми проживающими в Европе гражданами России. Надо так полагать, что "за всеми" подразумевает и детей, и женщин, и пожилых людей.

Президент Чехии призвал следить за русскими по всей Европе. И выставил себя невеждой
Фото: РБК

Ну а как его ещё понимать, если в пример Пётр Павел привёл опыт слежки за японцами в США во время Второй мировой войны.

По мнению президента Чехии, меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время.

"Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, — тогда всё японское население, проживающее в Соединённых Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны", — заявил Павел.

Трудно сказать, дошёл ли он своим умом до такого заключения, или же надоумил кто-то из советников.

Однако же, в странах ЕС и в НАТО постоянно говорят, что не являются стороной конфликта в нынешней ситуации. И как в связи с этим объяснить слова президента Чехии?

Но кроме того, Пётр Павел продемонстрировал незнание истории. Как известно, что в начале 1942 года в США 120 тысяч японцев были интернированы в концентрационные лагеря.

В 1988 году правительство Соединённых Штатов принесло официальные извинения за интернирование. В заявлении было сказано, что оно было вызвано "расизмом, а не военной необходимостью". Каждому интернированному японцу, который дожил до 1988 года, было выплачено по 20 тысяч долларов.

Впрочем, вероятно и то, что президент Чехии про это знает. Просто не считает скрывать нужным, что считает приемлемой дискриминацию по национальному признаку. В современной Европе это не возбраняется, если речь идёт о России и её гражданах.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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