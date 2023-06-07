Хазин: Вашингтон бросит Европу, НАТО и Украину из-за гениального манёвра Путина

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский лидер Владимир Путин выполнил гениальный геополитический манёвр, который может привести к уходу Вашингтона из Европы и, конечно, с Украины.

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Об этом сказал политолог и экономист Михаил Хазин.

Белый дом оказался перед выбором между сдерживанием Китая и поддержкой Европы. По Европе ни у администрации Байдена, ни у транснациональных банкиров нет какой-то внятной стратегии. Зато она есть у противников Белого дома, предпочитающих сокращение ареала гегемонии США с последующим давлением на Пекин как основную угрозу.

"Нужно что-то делать с Китаем, потому что, если КНР захватит Юго-Восточную Азию, где живет полмиллиарда человек с дополнительными рынками, удержать китайцев станет абсолютно невозможно. Поэтому вопрос переключения на Китай для США — это вопрос жизни и смерти", — в прямом эфире радио "Говорит Москва" объяснил аналитик.

Ресурсов на оба направления у Штатов нет, а недофинансирование — это неуспех. Если Вашингтон решил бороться с КНР в ущерб ЕС, альянсу НАТО и Украине, то ход Путина по превращению Китая в главного противника США сработал, отметил Хазин.

В ближайшие полвека возможна схватка между Вашингтоном и Пекином за Юго-Восточную Азию. И в этом случае становится понятен гениальный политический ход Кремля.

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Зачем нужен был спектакль с дефолтом США. Михаил Хазин