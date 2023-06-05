В Соединённых Штатах появились детские книги под названием "Мама и папа и их свингер-вечеринки".
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Дошколятам США в картинках рассказывают, что значит понятие "свингеры".
"А то вдруг они в свои 3-4 года этого ещё не знают. Нормы "секспросвета" такого не позволят. Все смотрят киношку, мальчикам раздают резиночки, а потом все ложатся в постель", — отметил ведущий Первого канала.
Страшно представить деградацию американских детей, и что вырастет из них, поскольку самое маленькое поколение развращают буквально с пелёнок, подытожил Осташко.
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