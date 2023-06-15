Эксперт Оленченко озвучил версии, зачем Макрон рвётся на встречу БРИКС

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Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он хотел бы посетить саммит БРИКС, поставило мировое сообщество в тупик. Как пояснил в беседе с Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, у французского лидера может быть для этого несколько поводов.

Фото: golos.ua

Так, по мнению эксперта, подобная инициатива может быть связана с желанием Макрона "затесаться" в повестку лидеров мировых держав и встретиться сразу и со всеми в одном месте.

Версия №1

Первая версия, зачем Макрону необходимо попасть на встречу БРИКС проста, — собственный интерес.

"Конечно, это привлекательно переговорить и с руководителем Китая, переговорить с руководителем России, переговорить с руководителями Индии, Бразилии, Южной Африки — все, как говорится, в одном комплекте?, — пояснил Оленченко. — Ему очень хотелось, например, встретиться с Владимиром Путиным, ему хотелось бы, наверное, встретиться с руководителем Индии".

По такому сценарию, Макрон, вероятно, намерен попробовать поднять свой политический авторитет. Кроме прочего, недавно французский лидер побывал в Китае, примерно с такой же целью. Так как на экономическом саммите Франции нечего предложить участникам.

Версия №2

Второй сценарий развития событий более негативен. Есть вероятность, что Макрона могут использовать страны "Большой семёрки" в качестве "засланного казачка". В таком случае G7 понимают, что присутствие французского лидера сорвёт встречу глав БРИКС и они не смогут должным образом отработать повестку.

"Деструктивную цель я вижу в том, что если принять предложение Макрона и допустить его на встречу, тогда придётся менять всю повестку и менять все контакты, то есть встреча будет в этом случае сорвана. Если такую цель себе ставит G7 и Макрон — сорвать встречу БРИКСа, то тогда понятно", — резюмировал эксперт.