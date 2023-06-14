Президент США Джо Байден заявил, что противодействие специальной военной операции является одним из величайших вызовов для страны. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.
При этом американский лидер утверждает, что Вашингтону удалось сплотить мир для борьбы с Россией.
Среди других вызовов Байден назвал конкуренцию с Китаем, изменение климата, а также необходимость подготовиться к новой пандемии.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил президента США об опасности победы России в конфликте на Украины.
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