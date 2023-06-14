Байден назвал противодействие СВО величайшим вызовом для страны

Президент США Джо Байден заявил, что противодействие специальной военной операции является одним из величайших вызовов для страны. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.

Фото: РИА Новости

При этом американский лидер утверждает, что Вашингтону удалось сплотить мир для борьбы с Россией.

Среди других вызовов Байден назвал конкуренцию с Китаем, изменение климата, а также необходимость подготовиться к новой пандемии.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил президента США об опасности победы России в конфликте на Украины.