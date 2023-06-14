Из-за неспособности обеспечить безопасность США, в том числе и на юге страны, член палаты представителей США Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте действующего президента Штатов Джо Байдена.
Политик уверена, что глава государства полностью провалил нацбезопасность США.
"Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы. По этой причине я только что представил статьи об импичменте", — заявила Боберт на своей странице в Сети.
Она подчеркнула, что Байден должен быть отстранён от должности в ближайшее время.
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