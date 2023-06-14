В Конгресс США внесли статьи об импичменте Байдену: полностью провалился

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Из-за неспособности обеспечить безопасность США, в том числе и на юге страны, член палаты представителей США Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте действующего президента Штатов Джо Байдена.

Фото: eer.ru

Политик уверена, что глава государства полностью провалил нацбезопасность США.

"Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы. По этой причине я только что представил статьи об импичменте", — заявила Боберт на своей странице в Сети.

Она подчеркнула, что Байден должен быть отстранён от должности в ближайшее время.