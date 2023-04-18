Действующий президент США Джо Байден довёл страну до порога Третьей мировой войны, до краха доллара и вогнал Штаты в "изнурительные" долги. Вскоре вопрос импичмента для лидера станет бесспорным, заявила Одна из членов Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии, Марджори Тейлор Грин.
Как подчеркнула Грин, Байден у власти с 1972 года и его семья порядком разбогатела на рядовых американцах.
"Джо Байден у власти с 1972 года, дольше, чем я живу. В конце своих дней и своих карьерах он представляет страну с изнурительными долгами, на пороге Третьей мировой войны и на грани потери доллара как мировой валюты, — заявила Грин. — Дело об импичменте Байдена скоро станет бесспорным".
Впрочем, это уже не первый раз, когда представители партии Республиканцев требуют отставки действующего лидера, однако, вопрос импичмента так и не сдвинулся с места.
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