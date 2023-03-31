Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генерал Гурулёв: основная помощь от КНР требуется не в оружии или военных
Турция одобрила протокол на вступление Финляндии в НАТО
Эксперты: "Определить скрученный пробег поможет простая экспертиза"
"По блату меня взяли": Полина Гагарина рассказала про начало карьеры
В Берлине было зафиксировано 3250 нападений на украинцев
Жители Белгорода услышали девять сильных взрывов в небе над городом
Немецкий политик: "НАТО должно обратиться к Путину с предложением"
РВ: артиллерия ВС РФ уничтожила колонну техники ВСУ под Кременной
Финансист Громов: Германия может заполнить свои хранилища без российского газа, но это будет ей дорого стоить

В Конгрессе США призвали объявить Байдену импичмент

0:49
Мир

Одна из членов Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии, Марджори Тейлор Грин, предложила начать процедуру импичмента президента страны Джо Байдена. Она утверждает, что это необходимо, чтобы положить конец беспочвенной "охоте на ведьм".

В Конгрессе США призвали объявить Байдену импичмент

По словам конгрессвумен, кроме прочего, необходимо начать расследование преступлений американского лидера.

"Объявить импичмент Байдену. Хватит этой бессмысленной охоты на ведьм", — заявила Грин в соцсети.

Политик подчеркнула, что все обвинения против экс-президента США Дональда Трампа — "охота на ведьм" и не имеют под собой чётких обоснований.

Ранее жюри присяжных в округе Манхэттен в Нью-Йорке, проголосовало за предъявление политику обвинений по нескольким разбирательствам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Америкой правит не Байден, нам врут! - политолог Шабров
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона

Гибель бывшего участника СВО взбудоражила всех.

РИА Новости: гибель участника СВО Алексея Лымаря взбудоражила жителей Ленинградской области
DW*: военный ВСУ расплакался, вспоминая о десятках тысяч убитых сослуживцев
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Состоялся "Судный день" для украинских боевиков
Басурин призвал взять генерала ВСУ Сырского в плен
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Солдат ВСУ сообщил об огромном количестве 200-х и 300-х в Авдеевке
Над Белгородом раздались девять мощных взрывов
Ультиматум по задачам СВО на Украине: Москва планомерно додавит Запад
Ультиматум по задачам СВО на Украине: Москва планомерно додавит Запад
Последние материалы
Генерал Гурулёв: основная помощь от КНР требуется не в оружии или военных
Король: "Выявить энергетического вампира можно по определённым признакам"
В Конгрессе США призвали объявить Байдену импичмент
Турция одобрила протокол на вступление Финляндии в НАТО
Эксперты: "Определить скрученный пробег поможет простая экспертиза"
"По блату меня взяли": Полина Гагарина рассказала про начало карьеры
В Берлине было зафиксировано 3250 нападений на украинцев
31 марта: Эйфелева башня, Матрица и НАТО
Рожденные 31 марта Овны терпеливы
Жители Белгорода услышали девять сильных взрывов в небе над городом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников