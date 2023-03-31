В Конгрессе США призвали объявить Байдену импичмент

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Одна из членов Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии, Марджори Тейлор Грин, предложила начать процедуру импичмента президента страны Джо Байдена. Она утверждает, что это необходимо, чтобы положить конец беспочвенной "охоте на ведьм".

По словам конгрессвумен, кроме прочего, необходимо начать расследование преступлений американского лидера.

"Объявить импичмент Байдену. Хватит этой бессмысленной охоты на ведьм", — заявила Грин в соцсети.

Политик подчеркнула, что все обвинения против экс-президента США Дональда Трампа — "охота на ведьм" и не имеют под собой чётких обоснований.

Ранее жюри присяжных в округе Манхэттен в Нью-Йорке, проголосовало за предъявление политику обвинений по нескольким разбирательствам.

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