Трамп гарантировал урегулирование украинского конфликта, если его вновь изберут президентом

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По словам экс-лидера США Дональда Трампа, он уладит ситуацию на Украине, как только выиграет на президентских выборах.

Трамп подчеркнул, что много времени ему для урегулирования не понадобится, — он всё решит ещё до того, как вступит в должность президента США.

"Если я выиграю выборы, до того, как я займу пост, я урегулирую эту войну, уверен в этом на 100%", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что справиться с украинским конфликтом под силу лишь президенту страны, просто у посланника, которым его могли бы назначить, таких полномочий нет.

Ранее Трамп уже обещал в случае победы на президентских выборах в США "в ту самую ночь" сделать звонки лидерам РФ и Украины для того, чтобы урегулировать украинский конфликт. Экс-лидер США подчеркнул, что ему понадобится на это всего 24 часа — главное знать, что делать.

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