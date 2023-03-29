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Трамп гарантировал урегулирование украинского конфликта, если его вновь изберут президентом

0:59
Мир

По словам экс-лидера США Дональда Трампа, он уладит ситуацию на Украине, как только выиграет на президентских выборах.

Трамп гарантировал урегулирование украинского конфликта, если его вновь изберут президентом

Трамп подчеркнул, что много времени ему для урегулирования не понадобится, — он всё решит ещё до того, как вступит в должность президента США.

"Если я выиграю выборы, до того, как я займу пост, я урегулирую эту войну, уверен в этом на 100%", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что справиться с украинским конфликтом под силу лишь президенту страны, просто у посланника, которым его могли бы назначить, таких полномочий нет.

Ранее Трамп уже обещал в случае победы на президентских выборах в США "в ту самую ночь" сделать звонки лидерам РФ и Украины для того, чтобы урегулировать украинский конфликт. Экс-лидер США подчеркнул, что ему понадобится на это всего 24 часа — главное знать, что делать.

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Трамп заставит НАТО "кинуть" Украину
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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