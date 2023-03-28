Если экс-президент США Дональд Трамп вновь возглавит американскую администрацию, он начнет предпринимать попытки примирения с Россией. Главной целью политика концентрация усилий на противостоянии с КНР. Корреспонденты НСН пишут об этом со ссылкой на научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина.
По словам эксперта, Украина занимает для Трампа "первое место с конца". Блохин акцентировал внимание на том, что в период правления Трампа, украинское государство воспринимали в Белом доме как "разменную монету в большей игре".
Эксперт глубоко убежден в том, что если Трампа переизберут, он непременно начнет выступать с призывами к переосмыслению взаимоотношений с Кремлем, чтобы он не препятствовал "разборкам" с Пекином.
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