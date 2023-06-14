В результате стрельбы на базе сил самообороны Японии погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает NHK.
Инцидент произошел в префектуре Гифу. Отмечается, что 18-летний военнослужащий открыл стрельбу по своим сослуживцам из автоматической винтовки. Пострадали три человека, один из которых позднее скончался.
Состояние второго пострадавшего оценивается как тяжелое. Врачи делают все, чтобы спасти его жизнь.
Стрелок задержан, его мотивы пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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