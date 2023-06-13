Носович объяснил слова Лукашенко о применении ядерного оружия в случае агрессии к Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии против страны ему придётся "без колебания" применить ядерное оружие.

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"Не дай бог мне придётся принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", — сказал он.

Политолог, главный редактор в Rubaltil.ru Александр Носович в беседе с Pravda.Ru объяснил, что под "агрессией" подразумевается военное вторжение в Белоруссию или на территорию Калининградской области. Более того, Запад неоднократно пытался отстранить Лукашенко от власти силовым путём, поэтому угроза безопасности Белоруссии существует, отметил эксперт.

"Действия Запада перерастают в угрозу вторжения в Республику Беларусь, отстранения Лукашенко и разрыва союза Белоруссии и России путём иностранной оккупации. Такая оккупация на сегодняшний день становится всё более вероятной в гибридной форме", — указал политолог.

Страны коллективного Запада используют прокси-структуры, основной из которых является полк Калиновского. Белорусские наёмники на Украине проходят некую тренировку, принимая участие в реальных боевых действиях, и готовятся к основной миссии — вторгнуться в Белоруссию, заключил Носович.