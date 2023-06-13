Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение о размещении ядерного оружия на территории страны было принято без натиска российской стороны. Как информирует БЕЛТА, лидер государства сам настоял на их установлении с целью обеспечить безопасность своему народу.
"Россия ни к чему не стремится. Не в России дело"
Лукашенко высказал такое мнение по причине распространённой в иностранных СМИ информации, что Россия нацелена разместить оружие массового поражения на территориях, близ лежащих к границам НАТО: РФ нацелена установить все вооружения до начала саммита Североатлантического альянса, который пройдёт в июле.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщил, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии начнётся посыле 7-8 июля.
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