Влияние России в Африке должно быть снижено, так как страна под предводительством Владимира Путина оказывает негативное влияние на евразийский материк. Такое мнение выразил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед отбытием с визитом в Анголу и Замбию.
"Я обязан и у меня есть возможность работать над тем, чтобы мы [демократические страны] ослабляли влияние России в мире, и именно регион Африки, с данной точки зрения, очень важен".
Политик также уточняет, что Евросоюз ранее уделял недостаточное внимание Африке, однако сейчас международное содружество готово предлагать большие и дорогостоящие партнерства, превосходящие российские.
Напомним, что в скором времени премьер-министр Чехии Петр Фиала намерен совершить официальный визит в Африку.
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