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Глава МИД Чехии настаивает на ослаблении влияния России в Африке

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Мир

Влияние России в Африке должно быть снижено, так как страна под предводительством Владимира Путина оказывает негативное влияние на евразийский материк. Такое мнение выразил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед отбытием с визитом в Анголу и Замбию.

Глава МИД Чехии настаивает на ослаблении влияния России в Африке
Фото: tass.ru

"Я обязан и у меня есть возможность работать над тем, чтобы мы [демократические страны] ослабляли влияние России в мире, и именно регион Африки, с данной точки зрения, очень важен".

Политик также уточняет, что Евросоюз ранее уделял недостаточное внимание Африке, однако сейчас международное содружество готово предлагать большие и дорогостоящие партнерства, превосходящие российские.

Напомним, что в скором времени премьер-министр Чехии Петр Фиала намерен совершить официальный визит в Африку.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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