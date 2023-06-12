Запорожская АЭС может продолжать забирать воду из Каховского водохранилища для охлаждения систем, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.
По данным МАГАТЭ, насосы для забора воды до сих пор работают.
"Однако в настоящее время они не эксплуатируются постоянно, так как и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены и имеют достаточные запасы воды для охлаждения в течение нескольких месяцев", — цитирует МАГАТЭ РИА Новости.
По данным МАГАТЭ, запаса воды хватит на несколько месяцев. Однако в агентстве подчеркнули, что уровень Каховского водохранилища продолжает падать.
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