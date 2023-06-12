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МАГАТЭ: ЗАЭС по-прежнему может забирать воду из Каховского водохранилища

0:43
Мир

Запорожская АЭС может продолжать забирать воду из Каховского водохранилища для охлаждения систем, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

МАГАТЭ: ЗАЭС по-прежнему может забирать воду из Каховского водохранилища
Фото: Авторство: Ralf1969. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7343361

По данным МАГАТЭ, насосы для забора воды до сих пор работают.

"Однако в настоящее время они не эксплуатируются постоянно, так как и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены и имеют достаточные запасы воды для охлаждения в течение нескольких месяцев", — цитирует МАГАТЭ РИА Новости.

По данным МАГАТЭ, запаса воды хватит на несколько месяцев. Однако в агентстве подчеркнули, что уровень Каховского водохранилища продолжает падать.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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