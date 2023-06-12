NI озвучил пять ключевых тенденций, ведущих Запад к "великой расплате"

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Странам коллективного Запада приходится приспосабливаться к новым реалиям, заявил основатель Глобального института будущего Чандран Наир. По его мнению, вскоре экс-гегемона ждёт "великая расплата".

Фото: flickr. com

Как подчеркнул Наир, есть пять ключевых тенденций, которые говорят о том, что Запад находится на пороге многополярного мира:

Западные цензоры теряют контроль над историей и её "переписью",

Недовольство мирового сообщества тем, что Запад нарушает собственные правила,

Разоблачение "миротворчества". Мировому сообществу становится понятно, что в данном контексте просматриваются лишь личные интересы Запада.

Обрушение экономики,

Западная пресса теряет контроль над массами, недоверие к ней растёт.

"С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности. Мир станет ещё опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут ещё больше, — резюмировал Наир в статье для The National Interest. — Великая расплата бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада"