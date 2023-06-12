Странам коллективного Запада приходится приспосабливаться к новым реалиям, заявил основатель Глобального института будущего Чандран Наир. По его мнению, вскоре экс-гегемона ждёт "великая расплата".
Как подчеркнул Наир, есть пять ключевых тенденций, которые говорят о том, что Запад находится на пороге многополярного мира:
"С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности. Мир станет ещё опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут ещё больше, — резюмировал Наир в статье для The National Interest. — Великая расплата бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада"
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