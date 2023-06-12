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NI озвучил пять ключевых тенденций, ведущих Запад к "великой расплате"

1:15
Мир

Странам коллективного Запада приходится приспосабливаться к новым реалиям, заявил основатель Глобального института будущего Чандран Наир. По его мнению, вскоре экс-гегемона ждёт "великая расплата".

NI озвучил пять ключевых тенденций, ведущих Запад к "великой расплате"
Фото: flickr. com

Как подчеркнул Наир, есть пять ключевых тенденций, которые говорят о том, что Запад находится на пороге многополярного мира:

  • Западные цензоры теряют контроль над историей и её "переписью",
  • Недовольство мирового сообщества тем, что Запад нарушает собственные правила,
  • Разоблачение "миротворчества". Мировому сообществу становится понятно, что в данном контексте просматриваются лишь личные интересы Запада.
  • Обрушение экономики,
  • Западная пресса теряет контроль над массами, недоверие к ней растёт.

"С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности. Мир станет ещё опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут ещё больше, — резюмировал Наир в статье для The National Interest. — Великая расплата бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада"

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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