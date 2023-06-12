В Польше возмущены беженцами с Украины: не знают украинского и польского

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Поляки не понимают, почему украинские беженцы говорят на языке России, которая ведёт спецоперацию в их стране. Как заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка, людям трудно принять, что жители Незалежной не удосужились выучить собственный язык.

Фото: bykvu.com

По его словам, полякам непонятно, по какой причине украинцы говорят на русском, а не на родном или польском языках.

"Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях", — заявил Скорка в интервью Guardian.

По его мнению, поляки не понимают, как расценивать подобное отношение и к ним, и к собственной стране.