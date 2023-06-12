Поляки не понимают, почему украинские беженцы говорят на языке России, которая ведёт спецоперацию в их стране. Как заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка, людям трудно принять, что жители Незалежной не удосужились выучить собственный язык.
По его словам, полякам непонятно, по какой причине украинцы говорят на русском, а не на родном или польском языках.
"Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях", — заявил Скорка в интервью Guardian.
По его мнению, поляки не понимают, как расценивать подобное отношение и к ним, и к собственной стране.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.