Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ГЛАС.RU: жительница РФ дала 11 рекомендаций, которые помогут снизить стоимость отдыха в Сочи в 2023 году
США готовят почву для конфискации замороженных российских активов по всему миру
Диетолог Синько назвала продукты, улучшающие память
Mash: на подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* наложили арест из-за долгов
"ТурDom": граждане РФ нашли способ легально попасть в США под видом туристов
Врач РФ Наталья Денисова призвала беременных россиянок отказаться от пластиковой посуды
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Хирург-флеболог РФ Головина рассказала россиянам, как не пропустить образование тромба
МК: Дандыкин объяснил, в чём заключается катастрофа первых дней наступления Киева

WSJ: украинские военные жалуются на проблемы с подготовкой офицеров и неподходящую для Украины технику НАТО

1:08
Мир

Начало запланированного контрнаступления обернулось для Киева большим количеством проблем. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

WSJ: украинские военные жалуются на проблемы с подготовкой офицеров и неподходящую для Украины технику НАТО
Фото: скрин Ютуб

Так, украинские военные утверждают, что их офицеры оказались недостаточно подготовлены западными инструкторами, а техника НАТО, поставленная Киеву, также вызывает много вопросов.

"Они (российские войска. — Прим. ред.) просто ждали нас. Повсюду были подготовленные позиции. Это была "стена из стали", — рассказал один из солдат, слова которого приводит издание.

Бойцы ВСУ признаются, что техника НАТО, которую получил Киев, не подходит для боёв на Украине, потому что она изначально была разработана для применения в условиях города и пустыни.

Украинские военнослужащие также отметили отсутствие необходимого опыта и должной подготовки у офицеров, которые ведут командование. Бойцы признаются, что в условиях боя и огромного стресса неправильное и скомканное руководство лишь усугубляет положение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы

В фильме Леонида Гайдая найдены киноляпы.

Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Первые натовские танки Leopard захвачены
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
Последние материалы
ГЛАС.RU: жительница РФ дала 11 рекомендаций, которые помогут снизить стоимость отдыха в Сочи в 2023 году
США готовят почву для конфискации замороженных российских активов по всему миру
С автомобилем всё хорошо, но с утра не заводится: что делать
Диетолог Синько назвала продукты, улучшающие память
Mash: на подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* наложили арест из-за долгов
WSJ: украинские военные жалуются на проблемы с подготовкой офицеров и неподходящую для Украины технику НАТО
Женщина, которая не чувствует боль: учёные стоят на пороге революционного открытия
"ТурDom": граждане РФ нашли способ легально попасть в США под видом туристов
Врач РФ Наталья Денисова призвала беременных россиянок отказаться от пластиковой посуды
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников