WSJ: украинские военные жалуются на проблемы с подготовкой офицеров и неподходящую для Украины технику НАТО

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Начало запланированного контрнаступления обернулось для Киева большим количеством проблем. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Фото: скрин Ютуб

Так, украинские военные утверждают, что их офицеры оказались недостаточно подготовлены западными инструкторами, а техника НАТО, поставленная Киеву, также вызывает много вопросов.

"Они (российские войска. — Прим. ред.) просто ждали нас. Повсюду были подготовленные позиции. Это была "стена из стали", — рассказал один из солдат, слова которого приводит издание.

Бойцы ВСУ признаются, что техника НАТО, которую получил Киев, не подходит для боёв на Украине, потому что она изначально была разработана для применения в условиях города и пустыни.

Украинские военнослужащие также отметили отсутствие необходимого опыта и должной подготовки у офицеров, которые ведут командование. Бойцы признаются, что в условиях боя и огромного стресса неправильное и скомканное руководство лишь усугубляет положение.