Власти Ирана намерены с участием России, Туркмении и Катара создать газовый хаб на территории промышленного района Ассалуйе на северном побережье Персидского залива. Информагентство Tasnim пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление министра нефти исламской республики Джавада Оуджи.
Чиновник акцентировал внимание на том, что Иран обладает вторыми по размерам запасами природного газа в мире. Сроки реализации нового масштабного проекта Джавад Оуджи не озвучил.
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