Иран создаст газовый хаб в Персидском заливе совместно с Россией, Катаром и Туркменией

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Власти Ирана намерены с участием России, Туркмении и Катара создать газовый хаб на территории промышленного района Ассалуйе на северном побережье Персидского залива. Информагентство Tasnim пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление министра нефти исламской республики Джавада Оуджи.

Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com

Чиновник акцентировал внимание на том, что Иран обладает вторыми по размерам запасами природного газа в мире. Сроки реализации нового масштабного проекта Джавад Оуджи не озвучил.