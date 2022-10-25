Демидов: газовый хаб в Турции — это уход России из-под влияния Китая

Сохранить европейский рынок энергоресурсов и избавить Москву от попадания под влияние Китая поможет создание газового хаба в Турции. Такое мнение высказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Аналитик отметил в беседе с NEWS.ru, что Евросоюз сейчас покупает газ по рыночной стоимости, поэтому ему никуда не деться.

Проект будет окупаться долго, но принесёт большое количество новых возможностей и откроет новые пути для дальнейшего сотрудничества, пояснил собеседник издания.

По его словам, газовый хаб в Турции может решить ещё одну важную проблему — не допустить попадания под монопольного покупателя, а именно Китая.