Сохранить европейский рынок энергоресурсов и избавить Москву от попадания под влияние Китая поможет создание газового хаба в Турции. Такое мнение высказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Аналитик отметил в беседе с NEWS.ru, что Евросоюз сейчас покупает газ по рыночной стоимости, поэтому ему никуда не деться.
Проект будет окупаться долго, но принесёт большое количество новых возможностей и откроет новые пути для дальнейшего сотрудничества, пояснил собеседник издания.
По его словам, газовый хаб в Турции может решить ещё одну важную проблему — не допустить попадания под монопольного покупателя, а именно Китая.
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