Хоккеист Сергей Толчинский сказал, что его дебютный сезон в петербургской команде СКА не был провальным

Толчинский не считает, что его дебютный сезон в СКА был провальным

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сергей Толчинский, который является нападающим в хоккейной команде СКА, поделился со "Спорт-Экспрессом", что не считает свой первый сезон в петербургском клубе провальным.

Фото: ska.ru by Официальный сайт хоккейного клуба СКА is licensed under public domain

Напомним вам, что после того, как закончился сезон-2022/23, Толчинский ушел из "Авангарда" Омска, с которым он в 2021 году забрал Кубок Гагарина, в клуб СКА "Петербурга.

Толчинский сказал, что давление будет оказываться на любого игрока в любой команде, если у него идет спад в игре, не набираются очки. Но сам хоккеист не считает, что данный сезон в новом клубе был для него провальным. Толчинский считает, что нелегко весь чемпионат быть на высоком уровне игры. Даже у тех, кто провел весьма результативный сезон, бывают периоды спада.

Толчинский занял второе место среди бомбардиров СКА по результатам регулярного чемпионата. Он набрал 54 очка. Лучше его был только Александр Никишин, который набрал 56 очков.

По результатам Западной конференции регулярного чемпионата СКА занимает 2 место в таблице.